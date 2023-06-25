В Тбилиси установили рекорд посещаемости молодежных ЧЕ по футболу

Рекорд посещаемости в истории молодежных чемпионатов Европы по футболу был установлен на матче между сборными Грузии и Бельгии. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Встреча группы А состоялась 24 июня и завершилась со счетом 2:2. Игру с трибун стадиона «Динамо Арена» имени Бориса Паичадзе в Тбилиси смотрели 41 887 зрителей.

Ранее рекорд был зафиксирован в Базеле на матче между сборными Швейцарии и Италии на чемпионате Европы в 2002 году (30 тысяч человек).

По информации СМИ, в квалификационном турнире молодежного чемпионата Европы самым посещаемым матчем стала игра между сборными Австрии и Чехословакии, прошедшая в Вене в октябре 1972 года (67 392 человека).

После двух туров в группе лидирует команда Грузии, набравшая 4 очка, по 2 очка у сборных Бельгии и Нидерландов, у португальцев — одно. В третьем туре 27 июня состоятся матчи Португалия — Бельгия и Нидерланды — Грузия.