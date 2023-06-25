Михаил Саакашвили: Вчерашние события значительно ослабили Путин

Вчерашние события значительно ослабили Путина, - об этом пишет в соцсети бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, откликаясь на развернувшиеся в России события.

«Вчерашние события значительно ослабили Путина, что еще больше приблизило победу Украины», - приводит слова Саакашвили «ИнтерпрессНьюс».

Накануне, 24 июня, лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении ударов по тыловым лагерям «Вагнера». Из-за этого Пригожин пригрозил авторам атаки наказанием. Он также сообщил, что «Вагнер» пересек государственную границу, а позже заявил, что его военная компания взяла под контроль военные объекты и аэродром Ростова-на-Дону.