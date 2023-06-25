Михаил Саакашвили: Вчерашние события значительно ослабили Путин

Вчерашние события значительно ослабили Путина, - об этом пишет в соцсети бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, откликаясь на развернувшиеся в России события.
«Вчерашние события значительно ослабили Путина, что еще больше приблизило победу Украины», - приводит слова Саакашвили «ИнтерпрессНьюс».
- Накануне, 24 июня, лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении ударов по тыловым лагерям «Вагнера». Из-за этого Пригожин пригрозил авторам атаки наказанием. Он также сообщил, что «Вагнер» пересек государственную границу, а позже заявил, что его военная компания взяла под контроль военные объекты и аэродром Ростова-на-Дону.
- Из-за заявлений Пригожина, по данным российских СМИ, в Москве был отдан приказ о боевой готовности, а на улицах Ростова появилась бронетехника. Кроме того, в РФ в отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по обвинению в организации вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин, отреагировав на сложившуюся в России ситуацию, назвал процессы «военным мятежом» и отметил, что власть не допустит повторения гражданской войны.
- В конце дня Евгений Пригожин сообщил, что «Вагнер» прекращает движение в сторону Москвы и возвращается в «полевые лагеря». Кремль же объявил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он отправится в Беларусь.
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