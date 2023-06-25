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Задержан бывший следователь по делу Тамар Бачалиашвили

Тамар Бачалиашвили

По информации адвоката Михаила Рамишвили, задержан бывший следователь по делу умершей программистки Тамар Бачалиашвили - Серго Шубитидзе.

Как сообщил адвокат «Интерпрессньюс», предположительно, задержание связано с данными им показаниями и делом о фальсификации доказательств.

«Я тоже слышал, я не был его адвокатом, но его жена сообщила мне эту новость. Представления не имею, по какой статье его задержали. Наверное, в связи с показаниями, поскольку следствие шло по делу о фальсификации доказательств. Я не знаю, что и как было, я не был его адвокатом и никогда быть не мог», - сказал Рамишвили.

На вопрос, ожидал ли он задержания Серго Шубитидзе, Михаил Рамишвили ответил, что ничего не исключено и если задержат и его, то и это не удивительно.

«Человек дал такие показания и что следствие докажет следственными действиями, это уже зависит от следствия, все ожидаемо. Не удивляйтесь, если и меня задержат», - сказал Михаил Рамишвили.

Для справки: бывший следователь по делу Тамар Бачалиашвили Серго Шубитидзе заявил в интервью телеканалу «Формула», что не верит в версию о самоубийстве Бачалиашвили. По словам Шубитидзе, в связи с этим делом много сомнительных обстоятельств.

Прокуратура Тбилиси начала следствие по факту возможной фальсификации доказательств по уголовному делу о смерти Тамар Бачалиашвили.

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