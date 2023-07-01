Самадашвили: Санкции против Georgian Airways - политически правильный шаг

Один из лидеров партии «Лело для Грузии» Саломе Самадашвили комментирует решение украинского руководства ввести санкции против грузинской компании Georgian Airways:

«Все должны понимать, что сегодня для Украины и ее союзников с Украиной принципиально важно соблюдать режим санкций, введенных против России. Я считаю, что совершенно понятно, что Украина вводит режим санкций, когда тот или иной бизнес принимает решение вести экономические отношения с Россией. Это справедливый и политически правильный шаг. На этом примере должны учиться все, и в первую очередь правительство Грузии, которое поддерживает всех, кто против Украины и хочет нарушить режим санкций по отношению к России», - цитирует Саломе Самадашвили SOVA.

Владимир Зеленский ввел санкции сроком на 10 лет против грузинской авиакомпании Georgian Airways, возобновившей прямые рейсы в Россию.