Саломе Зурабишвили: Насилие - это первый признак страха и слабости

Один из серьезных вызовов - то, что происходит сегодня, насилие - это первый признак страха и слабости, – заявила во время встречи со СМИ в рамках Тбилисской международной женской конференции президент Грузии Саломе Зурабишвили, отвечая на вопрос о стоящих перед страной вызовах. По ее словам, это вызов против идентичности, пишет «ИнтерпрессНьюс».

«Одним из серьезных вызовов является то, что происходит сегодня. Я хотела бы откликнуться на этот вопрос, что всякое насилие совершенно неприемлемо, когда у страны, как вы упомянули, имеется европейское прошлое, древняя традицию толерантности и европейское будущее, во что я верю, и никто не может внести какое-либо сомнение. Поэтому я считаю, что это для нас глобально недостойное поведение.

Нам нельзя так расправляться друг с другом, нельзя так не выносить друг друга, нельзя не слушать чужую критику, иногда резкую, иногда неоправданную, иногда грубую, но всегда можно выслушать, или пропустить, поэтому пропустите, если не сможете слушать. Это вызов для нашей идентичности.

Многие думают, что они представляют культуру. Культурой Грузии была учтивость, и должна быть учтивость. Мы дошли до сих пор с тем, что могли быть вежливыми, иногда даже с врагом, когда был в стране. Все это наша сила. Насилие - это первый признак страха и слабости», - сказала Зурабишвили.

«Я очень удивлена, что сюда не пришел никто из большинства, из правящей партии, правительства, парламента», - сказала президент. По словам Саломе Зурабишвили, не имеет значения, нравится ли президент и ее мысли, нужно уважать свою страну.

«Это ведь не мероприятие Саломе Зурабишвили?! Это женская конференция очень высокого уровня, проводимая в Грузии, которая в этой или иной форме проводится во многих странах, и которая, я думаю, важна для нашей страны, и нужно иногда уважать свою страну. Хорошо, вам не нравится президент, больше не нравится, - не имеет значения. В данном случае президент - это только институт, а не личность, человек, мысли которого могут нравиться или не нравиться», - сказала Саломе Зурабишвили.