Саломе Зурабишвили – о помиловании медиаменеджера Ники Гварамия

Президент Грузии прокомментировала вопрос помилования грузинского медиаменеджера, основателя оппозиционного канала «Мтавари архи» Ники Гварамия. Саломе Зурабишвили отметила, что решение о помиловании отвечает интересам страны.

«Это решение отвечает интересам нашей страны. Я приняла не потому, что мне это нравится. И не потому, что это было легким для меня решением. Я также хочу сказать вам, что каждое решение о помиловании трудное, очень болезненное, и нет необходимости в том, чтобы кто-то каждый день присылал мне высказывания Ники Гварамия обо мне. Я помню это очень хорошо, и, если я сделала это, помиловала, то сделала это, помня о них. Но не главное - кто и что сказал обо мне», - цитирует президента SOVA.

Глава государства помиловала основателя оппозиционного телеканала 22 июня. Это стало неожиданностью для всего общества Грузии. А в партии власти обрушились на президента с критикой. Позже стало известно, что Комитет защиты журналистов (CPJ) наградит Нику Гварамия Международной премией за свободу прессы.