Экс-посол США в РФ Майкл Макфол считает, что время, когда Грузия удивляла, прошло. В интервью грузинской службе Радио Свобода, дипломат отмечает, что было время, когда в Грузию приезжали, чтобы изучить и понять, как постсоветская страна смогла освободиться от «клешней» посткоммунизма и эффективно построить демократию.

«В 2008 году в этом тандеме лидером считалась Грузия, она опережала Украину - как готовностью и аргументацией, так и энтузиазмом в грузинском обществе в отношении НАТО - он был больше, чем в Украине.

Вы опережали , и на этом фоне еще более трагично то, что мы наблюдаем сегодня, то, как все изменилось. Когда ЕС объявил, что Украине и Молдове предоставляет статус кандидата, а Грузию «пропустили», - это было трагическим сигналом того, насколько Грузия отстала на европейском пути. Это очень трагично, поскольку я считаю, что Грузия действительно является европейским государством. Прошлое показало: Грузия может быть демократической страной с отлаженной экономикой и фантастическими реформами», - считает Макфол.

Координатор по санкциям специальной группы, созданной Украиной, заявляет, что Грузия была постсоветской страной, на которую указывали как на пример.

«Но это время прошло. Я надеюсь, что силы внутри страны смогут сотрудничать с подобным Евросоюзу институту, что им удастся вернуться на путь развития», - заявляет экс-посол США в РФ.