«Грузинская железная дорога» сообщает об отмене рейсов, запланированных на 3 июля

Из-за схода оползня в Харагаульском муниципалитете по-прежнему приостановлено железнодорожное движение. «Грузинская железная дорога» распространяет информацию об отмене рейсов, запланированных на 3 июля.
«В связи со сходом оползня в районе станции Марели в целях обеспечения безопасности 3 июля отменены следующие рейсы:
Поезда, движущиеся в магистральном направлении:
#806 Тбилиси-Батуми 06:30
#805 Батуми-Тбилиси 14:30
#802 Тбилиси-Батуми 08:00
#803 Батуми-Тбилиси 08:10
#808 Тбилиси-Батуми 10:35
#870 Тбилиси-Зугдиди 08:40
#12 Тбилиси-Озургети 08:50
#18 Тбилиси-Кутаиси 08:50
#873 Поти-Тбилиси 07:20
#11 Озургети-Тбилиси 09:00
#17 Кутаиси-Тбилиси 12:25
Пригородные поезда:
#6446 Хашури-Зестафони 06:50
#6417 Зестафони-Хашури 06:50
Относительно других рейсов мы предоставим вам дополнительную информацию», - говорится в информации компании.
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