«Грузинская железная дорога» сообщает об отмене рейсов, запланированных на 3 июля

Из-за схода оползня в Харагаульском муниципалитете по-прежнему приостановлено железнодорожное движение. «Грузинская железная дорога» распространяет информацию об отмене рейсов, запланированных на 3 июля.

«В связи со сходом оползня в районе станции Марели в целях обеспечения безопасности 3 июля отменены следующие рейсы:

Поезда, движущиеся в магистральном направлении:

#806 Тбилиси-Батуми 06:30

#805 Батуми-Тбилиси 14:30

#802 Тбилиси-Батуми 08:00

#803 Батуми-Тбилиси 08:10

#808 Тбилиси-Батуми 10:35

#870 Тбилиси-Зугдиди 08:40

#12 Тбилиси-Озургети 08:50

#18 Тбилиси-Кутаиси 08:50

#873 Поти-Тбилиси 07:20

#11 Озургети-Тбилиси 09:00

#17 Кутаиси-Тбилиси 12:25

Пригородные поезда:

#6446 Хашури-Зестафони 06:50

#6417 Зестафони-Хашури 06:50

Относительно других рейсов мы предоставим вам дополнительную информацию», - говорится в информации компании.