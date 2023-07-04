Абхазский лидер принял министра экономики России

В Сухуми состоялась встреча президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

Как сообщалось ранее, Решетников прибыл в Абхазию с однодневным рабочим визитом.

По информации пресс-службы абхазского лидера, на встрече обсуждались вопросы реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

В рамках визита министр осмотрел ряд объектов, восстанавливаемых в рамках инвестпрограммы РФ.

Напомним, что в июне Решетников подписал вместе с главой Минэкономики Абхазии соглашение о возобновлении деятельности сухумского аэропорта.

Во время пребывания в Абхазии в августе 2022 года Решетников заявил, что за время, прошедшее после признания РФ независимости Абхазии, «была проделана колоссальная работа по реконструкции и восстановлению инфраструктурных объектов». По его мнению, к развитию Абхазии нужно подходить комплексно.