Алиев требует от Армении «полностью» вывести вооруженные силы из Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что, если Армения действительно заинтересована в достижении долгожданного мира в регионе, она должна полностью вывести свои вооруженные силы из непризнанного Нагорного Карабаха.

«Хотя Армения была вынуждена признать Карабах частью Азербайджана, однако на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, до сих пор находятся остатки армянских вооруженных сил», – сказал Алиев, предупредив, что военные и полувоенные формирования должны быть разоружены.

Лидер Азербайджана посетовал, что Армения препятствует открытию «Зангезурского коридора», хотя, по словам Алиева, Ереван взял на себя это обязательство заявлением от 9 ноября 2020 года, поэтому должен его выполнить.

Алиев также заявил, что Франция «поддерживает армянский сепаратизм» в Нагорном Карабахе и обвинил её в «колониальной» политике, выразив уверенность, что шаги Парижа «обречены на провал».

Ильхам Алиев выступил с речью на проводимой в Баку встрече министров иностранных дел Движения неприсоединения, на которой также присутствуют главы внешнеполитических ведомств Турции и Ирана.