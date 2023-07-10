Абхазский лидер пообещал помочь пострадавшим от наводнения  

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания посетил села Гагрского района, пострадавшие от наводнения. Он пообещал, что пострадавшим будет оказана помощь.

«Вода нанесла существенный людям урон. Испорчено большое количество транспорта, повреждено имущество, повреждены коммуникации. Компетентные органы этим занимаются, соответствующие службы работают, местные органы власти предпринимают необходимые меры. В сжатые сроки все будет исправлено. Будет подана вода, электричество, дорога будет восстановлена», – сказал Аслан Бжания.

По информации местных властей, в селе Лдзаа (Лидзава) затоплены около 300 домов и два моста, более 250 домов – в селе Алахадзы, а в селе Псахара (Колхида) – до 200 домов. В поселке Бзыпта сильно пострадал микрорайон Атыдзта, там затопило до 100 домовладений. Также пострадали отделение милиции в поселке Бзыпта, дом культуры в городе Пицунда, затопило первый этаж детского сада «Мрамза» в Гагре. В селе Псахара (Колхида) затопило насосную станцию. В селе Лдзаа (Лидзава) повреждены линии электропередачи.

По информации главы МЧС Льва Квициния, ещё не нашли женщину, которую унесло рекой Бзыбь в селе Агараки. Она там отдыхала, пишет агентство «Апсныпресс».

В Гагрский район прибыл и глава абхазского Кабмина Александр Анкваб. Он сообщил, что железнодорожное сообщение приостановлено на двое суток. Помощь абхазским железнодорожникам в восстановлении движения готовы оказать коллеги из Сочи.

Анкваб также сообщил, что дорога на озеро Рица расчищена. Дорожное полотно не пострадало, но, по его словам, надо проверить все искусственные сооружения.

«Сегодня дорога на озеро Рица закрыта. Ведутся необходимые работы. Удар стихии был мощнейшим – вода, селевые потоки, камни», – сказал Анкваб.

По информации главы МЧС, сегодня, 10 июля ожидаются дожди, а в Адлере и Сочи объявлено штормовое предупреждение.



«Наши коллеги говорят, что возможно захватит часть Абхазии, может быть район Цандрыпша (Гантиали – ред.)», – сказал Квициния.

Отметим, что ранее министр туризма Теймураз Хишба предложил на некоторое время закрыть все пляжи в Абхазии. Он отметил, что ситуация сейчас не критичная, но необходим контроль.