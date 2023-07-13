В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и Москве рассказали об итогах Женевских дискуссий

11-12 июля состоялся 58-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности. Об итогах переговоров рассказали в Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и Москве. Заявление опубликовано и от имени сопредседателей дискуссий.

В МИД Грузии заявили, что грузинская сторона на встрече затронула проблемы, «связанные с российской оккупацией, такие как незаконные военные учения, строительство колючей проволоки и других искусственных заграждений вдоль линии оккупации, незаконные задержания и похищения, нарушения прав человека и этническая дискриминация грузин».

«Из-за деструктивной позиции представителей России и ее оккупационных режимов вновь не состоялось обсуждение одного из важнейших вопросов повестки дня переговоров – о безопасном и достойном возвращении в свои дома внутренне перемещенных лиц и беженцев, изгнанных из оккупированных территорий в результате этнических чисток. Как только началось обсуждение данного вопроса, участники из Москвы, Сухуми и Цхинвали покинули переговоры», – сказано в заявлении МИД Грузии.

В МИД России говорят, что обсуждение проблемы беженцев в рамках Женевских дискуссий «невозможно».

«Налаживанию конструктивной работы на гуманитарном треке по-прежнему мешает ежегодно вносимая Грузией политизированная резолюция Генассамблеи ООН по внутренне перемещенным лицам и беженцам. Очередное голосование по ней состоялось в преддверии нынешнего раунда. При этом представителям Абхазии и Южной Осетии по-прежнему отказывается в доступе на нью-йоркскую площадку для изложения принципиальных позиций своих стран по данному сюжету», – говорят в Москве.

В российском ведомстве вновь заявили о необходимости запустить процесс делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской де-факто границ.

МИД самопровозглашенной республики Абхазия акцентировал внимание на позицию Грузии относительно документа о неприменении силы. Сообщается, что абхазская сторона «вновь обратилась к грузинским участникам с предложением приступить к полноценной работе по согласованию текста юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы».

«Необходимость согласования и дальнейшего подписания документа о международных гарантиях неприменения силы является ключевым вопросом повестки дня в соответствии с принципами, отраженными в 6 пункте договоренностей «Медведева-Саркози». В ходе раунда грузинская делегация в очередной раз не смогла продемонстрировать конструктивный подход в решении ключевых вопросов повестки дня. Грузинские участники вновь продолжают блокировать любые предложения по согласованию текста документа о неприменении силы», – сказано в заявлении.

В МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили, что «попытка грузинских участников перенести митинговую истерию с тбилисских улиц на женевскую площадку не увенчалась успехом». По информации ведомства, «первостепенное внимание было уделено судьбе без вести пропавших».

«Югоосетинские участники отметили, что заверения нынешних властей Грузии об ответственном отношении к поиску без вести пропавших никак не сказываются на результатах работы. Югоосетинская сторона призвала международных посредников побудить Грузию к переходу от имитации деятельности к работе по скорейшему выяснения судьбы без вести пропавших или подвергшихся насильственному исчезновению граждан Южной Осетии», – заявляют в Цхинвали.

«Кроме того, вновь было настоятельно привлечено внимание к продолжающемуся нарушению Грузией прав тырсыгомских осетин, которые из-за занятой грузинскими властями позиции на протяжении последних лет не могут получить доступ к своим родовым селениям», – отметили в югоосетинском МИДе.

Сопредседатели Женевских дискуссий рассказали, что второй раунд переговоров прошел в текущем году «в сохраняющейся крайне сложной региональной и геополитической обстановке». Стороны не смогли прийти к согласию по некоторым вопросам повестки дня, в том числе по документу о неприменении силы и теме беженцев, сказано в заявлении.

Очередной раунд Женевских дискуссий, предположительно, состоится в декабре текущего года.