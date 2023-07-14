Жители Карабаха на митинге требуют открытия Лачинского коридора 

На площади Возрождения в Степанакерте (Ханкенди) прошел митинг с требованием открытия Лачинского коридора, связывающего непризнанный Нагорный Карабах с Арменией. В нем приняли участие карабахский лидер Араик Арутюнян, госминистр Гурген Нерсисян и другие представители местной власти.

Участники митинга заявили о нависшей над Нагорным Карабахом угрозе гуманитарной катастрофы, призывая международное сообщество к содействию в разблокировании коридора.

Госминистр Гурген Нерсисян обратился к Армении, России и международному сообществу: «Что еще вам нужно, чего вы ждете? Вы хотите, чтобы у нас каждый день на этой площади лежали трупы людей, чтобы вы отреагировали?»

По словам омбудсмена Карабаха Гегама Степаняна, блокада достигла критической точки.

«Полностью отрезанный от гуманитарного доступа с 15 июня, наш народ оказался перед реальной и неоспоримой угрозой голодной смерти, насильственного порабощения и геноцида», – отметил Степанян.

Отметим, что Азербайджан держит армянонаселенный регион в фактической блокаде с декабря прошлого года. В настоящее время Баку полностью блокирует доставку всех грузов из Армении, в том числе продуктов питания и предметов первой необходимости.

13 июля госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян выступил с обращением, в котором, анонсируя митинг, объявил о начале всенародного движения.

Митинг прошел накануне очередной встречи лидеров Армении и Азербайджана, которая должна состояться 15 июля в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского Совета Шарля Мишеля.

Азербайджан установил КПП на мосту Хакари в Лачинском коридоре в конце апреля. В Ереване считают азербайджанский пост незаконным, поскольку, как заявляют армянские официальные лица, он противоречит договоренностям между Арменией, Азербайджаном и Россией, которые положили конец Второй Карабахской войне три года назад.

15 июня стороны сообщили о стрельбе, которая последовала за попыткой установки азербайджанской стороной флага на мосту Хакари. В Баку заявили, что пропуск машин через Лачинский коридор приостановлен «до тех пор, пока не будет проведено полное расследование случившегося, или же пока Армения не возьмет на себя целиком и полностью ответственность за совершенную провокацию».