Жители Карабаха на митинге требуют открытия Лачинского коридора 

На площади Возрождения в Степанакерте (Ханкенди) прошел митинг с требованием открытия Лачинского коридора, связывающего непризнанный Нагорный Карабах с Арменией. В нем приняли участие карабахский лидер Араик Арутюнян, госминистр Гурген Нерсисян и другие представители местной власти.
Участники митинга заявили о нависшей над Нагорным Карабахом угрозе гуманитарной катастрофы, призывая международное сообщество к содействию в разблокировании коридора.
Госминистр Гурген Нерсисян обратился к Армении, России и международному сообществу: «Что еще вам нужно, чего вы ждете? Вы хотите, чтобы у нас каждый день на этой площади лежали трупы людей, чтобы вы отреагировали?»
По словам омбудсмена Карабаха Гегама Степаняна, блокада достигла критической точки.
«Полностью отрезанный от гуманитарного доступа с 15 июня, наш народ оказался перед реальной и неоспоримой угрозой голодной смерти, насильственного порабощения и геноцида», – отметил Степанян.
Отметим, что Азербайджан держит армянонаселенный регион в фактической блокаде с декабря прошлого года. В настоящее время Баку полностью блокирует доставку всех грузов из Армении, в том числе продуктов питания и предметов первой необходимости.
13 июля госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян выступил с обращением, в котором, анонсируя митинг, объявил о начале всенародного движения.
Митинг прошел накануне очередной встречи лидеров Армении и Азербайджана, которая должна состояться 15 июля в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского Совета Шарля Мишеля.
Азербайджан установил КПП на мосту Хакари в Лачинском коридоре в конце апреля. В Ереване считают азербайджанский пост незаконным, поскольку, как заявляют армянские официальные лица, он противоречит договоренностям между Арменией, Азербайджаном и Россией, которые положили конец Второй Карабахской войне три года назад.
15 июня стороны сообщили о стрельбе, которая последовала за попыткой установки азербайджанской стороной флага на мосту Хакари. В Баку заявили, что пропуск машин через Лачинский коридор приостановлен «до тех пор, пока не будет проведено полное расследование случившегося, или же пока Армения не возьмет на себя целиком и полностью ответственность за совершенную провокацию».
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988–1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Армения также вернула Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
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