В Сухуми обсудили проблемы сохранения абхазского языка

В парламенте самопровозглашенной республики Абхазия обсудили «проблемы сохранения абхазского языка как основного признака аутентичности абхазов». Об этом сообщается на сайте абхазского законодательного органа.
В заседании приняли участие члены общественной организации «Ахеикурхара» («Самосохранение»).
«Выступавшими было отмечено, что при наличии Закона «О государственном языке Республики Абхазия» фактически уменьшается количество носителей абхазского языка, использование его в информационном пространстве, в работе государственных органов управления, в документообороте, в наружной рекламе и т.д.» – сказано в сообщении.
Депутаты и участники встречи решили определить и использовать наиболее действенные меры для выхода из «сложившейся неблагоприятной ситуации».
- Отметим, что в День абхазского языка, 27 октября премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что «абхазский язык находится под защитой Конституции Грузии». По его словам, правительство Грузии продолжает предпринимать действенные шаги для научного изучения, развития и популяризации абхазского языка.
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