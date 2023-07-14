В Сухуми обсудили проблемы сохранения абхазского языка

В парламенте самопровозглашенной республики Абхазия обсудили «проблемы сохранения абхазского языка как основного признака аутентичности абхазов». Об этом сообщается на сайте абхазского законодательного органа.

В заседании приняли участие члены общественной организации «Ахеикурхара» («Самосохранение»).

«Выступавшими было отмечено, что при наличии Закона «О государственном языке Республики Абхазия» фактически уменьшается количество носителей абхазского языка, использование его в информационном пространстве, в работе государственных органов управления, в документообороте, в наружной рекламе и т.д.» – сказано в сообщении.

Депутаты и участники встречи решили определить и использовать наиболее действенные меры для выхода из «сложившейся неблагоприятной ситуации».