Российский писатель и публицист Виктор Шендерович обжаловал запрет на въезд в Грузию.

«Полтора месяца назад МВД Грузии не пустило меня в страну без объяснения причин, сорвав два выступления, в Тбилиси и Батуми. Я решил дать шанс уважаемому грузинскому государству исправить эту ошибку – и подал иск», – написал Шендерович в соцсети.

Как сообщила адвокат и правозащитница Мария Архипова, административный иск к МВД Грузии был подан сегодня, 17 июля. Он будет рассматриваться в Тбилисском городском суде.

По её словам, на границе не были приняты доводы, что ранее Виктор Шендерович посещал Грузию, а также, что у него были запланированы два выступления, на которые к приезду писателя уже были проданы билеты.

О дате рассмотрения иска в Тбилисском городском суде будет сообщено позднее, сообщается на сайте Ассоциации адвокатов России за права человека.