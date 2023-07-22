Оппозиция не исключает создания нового союза «Лело», «Дроа» и «Гирчи - больше свободы»

Уже проявляются первые контуры нового политического союза «Лело», «Дроа» и «Гирчи - больше свободы», пишет сайт телекомпании «Пирвели». В команде Элене Хоштария подтверждают факт начала консультации с партией Зураба Джапаридзе и говорят о том, что прислушиваются к заявлениям членов «Лело» о необходимости объединения:

«Объединение должно основываться на идеологии, видении, с одной стороны, на смене Иванишвили, а с другой, развитии Грузии. Эти консультации пока не на завершающей стадии. Я не могу подтвердить вам, что переговоры с какой-либо политической партией завершены и у «Дроа» готов рецепт по объединению, хотя по этому поводу ежедневно ведутся дискуссии», - говорит один из лидеров «Дроа» Гига Лемонджава.

Не исключает объединения с другими партиями и член «Гирчи – больше свободы» Цотне Коберидзе:

«С одной стороны, я бы хотел, чтобы партия самостоятельно преодолела 5-процентный барьер, но не исключаю, что мы и другие партии решим не рисковать и соберемся вокруг одной платформы».

В «Лело» же продолжают заявлять, что сейчас ведется активная работа над формированием нового политического центра, для победы над «русской властью».

Напомним, что ранее об объединении сообщили «Национальное движение» и «Стратегия Агмашенебели». Кроме того, бывшая представительница «Грузинской Мечты» Эка Беселия заявила о возможности союза с экс-премьером Георгием Гахария и его партией «За Грузию».