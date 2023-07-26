В Цхинвали заявили, что расследование уголовного дела «по факту геноцида осетинского народа со стороны Грузии» продолжается.

Генеральный прокурор самопровозглашенной республики Григорий Собаев на встрече с югоосетинским лидером Аланом Гаглоевым рассказал, что «фигурантами дела являются Михаил Саакашвили и другие должностные лица, принимавшие участие в событиях августа 2008 года».

По словам Собаева, все лица объявлены в розыск, ведутся необходимые мероприятия.

«Расследование ведется с 2008 года безостановочно и насчитывает более 300 томов, граждане постоянно обращаются, до сих пор обнаруживаются места захоронения. Группы выезжают на место и проводят экспертизы по идентификации обнаруженных останков. Потерпевшие граждане, ввиду необходимости получения определенных справок, обращаются к следователям, появляются новые потерпевшие, устанавливаются новые обстоятельства, продолжает оцениваться ущерб, полученный гражданами», — отметил югоосетинский генпрокурор.