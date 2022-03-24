ЕСПЧ признал неприемлемыми иски югоосетинских жителей против Грузии – Брегадзе

Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) признал неприемлемыми 370 индивидуальных жалоб жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия против правительства Грузии по делу о российско-грузинской войне 2008 года. Об этом сообщил глава Минюста Грузии Рати Брегадзе.

«Страсбургский суд учел аргументы грузинской стороны, что во время войны Цхинвальский регион подвергался активным бомбардировкам со стороны Российской Федерации и вооруженные силы Грузии не осуществляли контроль над Цхинвальским регионом и прилегающей территорией», – сказал Брегадзе.

В октябре прошлого года также сообщалось, что ЕСПЧ отклонил заявления югоосетинских жителей на нарушения прав человека со стороны грузинских военных в период военного конфликта 2008 года. Заявители, которые являются гражданами России, указывали на «непропорциональное использование силы» 8 и 9 августа в отношении мирных жителей со стороны грузинской армии в Цхинвали и его окрестностях. Суд пришел к выводу, что Грузия была лишена возможности осуществлять власть в этих районах, а произошедшие там события нельзя, по мнению судей, рассматривать как подпадающие под грузинскую юрисдикцию лишь на том основании, что «территория, на которой происходили военные действия, формально была грузинской».