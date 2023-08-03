Сколько жителей Абхазии и ЮО получили грузинское гражданство? Статистика

Лишь половина заявок жителей Абхазии и Цхинвальского региона на получение гражданства Грузии удовлетворяется, сообщила 3 августа грузинская неправительственная организация «Центр социальной справедливости»

На основании информации, предоставленной Агентством развития госуслуг, НПО отмечает, что за последние четыре года 240 человек из самопровозглашенных республик (Абхазия, Южная Осетия) официально подали заявления на получение гражданства Грузии. Из них гражданство получили только 57% (138 человек). 46 заявлений отклонены, 55 остались без рассмотрения, по одному – делопроизводство приостановлено.

Агентство развития государственных услуг получило больше всего заявок (120) в 2021 году, но только 65 из них были удовлетворены, пишет портал Civil.ge.

В контексте российско-украинской войны и санкций, наложенных на Россию, «Центр социальной справедливости» подчеркивает, что гражданство Грузии является важной альтернативой для населения этих регионов. Организация призывает власти Грузии понять интересы и права людей, проживающих в конфликтных зонах, и устранить бюрократические и политические барьеры, мешающие им в получении гражданства Грузии.