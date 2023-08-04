Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в курортном поселке Шови в Грузии. В результате схода оползня там погибли, по меньшей мере, 11 человек, около 20 числятся пропавшими без вести. Зеленский написал пост в Twitter на грузинском языке.

«Мы глубоко сочувствуем грузинскому обществу в связи со стихийным бедствием, унесшим жизни людей. Приносим соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате схода оползня в горном регионе Рача».