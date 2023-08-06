Офис Совета Европы: Соболезнуем семьям и друзьям погибших в Шови

Офис Совета Европы в Грузии выражает соболезнования семьям и друзьям погибших в Шови.

«Представительство Совета Европы в Грузии выражает свои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям жертв разрушительного оползня. Мы выражаем нашу поддержку участникам спасательной операции и надеемся, что те, кто <на данном этапе> считается без вести пропавшими в зоне бедствия, смогут вернуться к своим семьям целыми и невредимыми», - говорится в заявлении.

По информации интернет-издания SOVA, работы по ликвидации последствий стихии в Шови велись всю ночь.

Курорт Шови (регион Рача) стал местом трагедии 3 августа - сошел оползень. Поднявшаяся река снесла автомобильный мост. На место трагедии вылетели 2 спасательных вертолета пограничной полиции для эвакуации населения. Спасательные мероприятия продолжаются.

По официальным данным, к этому моменту известно о 17-ти погибших, в том числе – гражданка РФ. До 20-ти человек не могут выйти на контакт. Из зоны стихийного бедствия вывезены 210 человек. В работах по ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы Силы Минобороны и авиация.

В связи с трагедией в Шови 7 августа в Грузии объявлен днем траура.