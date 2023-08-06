В Гали ведутся поиски тела Натии Бахтадзе – к процессу присоединились волонтеры

В галльском районе самопровозглашенной республики Абхазия продолжается поиск тела предположительно убитой этнической грузинки Натии Бахтадзе. К поисковой операции 5 августа присоединились волонтеры – около 100 человек, сообщает ресурс «ГалМедиа».

Среди них – местные жители, педагоги Гальской школы номер 2, где преподавала Бахтадзе, жители разных районов Абхазии - несколько человек приехали со своими дронами из Сухуми.

Поиск начался с 8 утра. По утверждению главы ОВД Гальского района Беслана Жвания, два катера были пущены в сторону Ингури ГЭС, где, по утверждению подозреваемого в убийстве - жителя Очамчире Айнара Цвижба - якобы спрятано тело Натии Бахтадзе. А три катера отправились на поиски по береговой линии акватории Черного моря Гальского района.

«Были задействованы маломерные суда – 6 лодок. На них жители Гальского района с сотрудниками милиции осуществляли поисковые мероприятия вдоль устья канала, а также по берегу моря – от Очамчирского района в сторону республики Грузия - до Ингур», - пояснил Жвания.

В Гальском районе заявляют, что поиски продолжатся. В случае обнаружения тела Натии Бахтадзе, согласно инструктажу, необходимо будет позвонить в МВД и Генпрокуратуру республики.

Натия Бахтадзе (1995 года рождения), проживающая в городе Гали, пропала 28 июля. После 17 часов девушка не выходила на связь. 2 августа распространилась информация, что в Абхазии задержан подозреваемый по делу об исчезновении Натии Бахтадзе, который не сотрудничает со следствием.

Жители Гали сообщили СМИ, что в лесу Илори найдено тело - проводится экспертиза ДНК. «Натия жива, а парня, который ее похитил, посадили», – так мать Натии Бахтадзе Иамзе Агумава ответила на эти предположения местных жителей.

Мать пропавшей в оккупированном Гали этнической грузинки Натии Бахтадзе дала первое интервью ресурсу «ГалМедиа». В котором она выразила надежду, что ее дочь будет найдена, и где она утверждает, что «грузинские СМИ» распространили «ложную информацию».