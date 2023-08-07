В Грузии день траура в связи с трагедией в Шови

В Грузии сегодня, 7 августа – день траура в связи с трагедией в Шови, в результате которой подтверждена гибель 18 человек. Продолжаются поиски еще 17-ти, среди них несколько детей.

На всех административных зданиях приспущены государственные флаги.

Селевой поток сошёл на высокогорный курортный поселок Шови вечером 3 августа. Национальное агентство окружающей среды Грузии 6 августа опубликовало первый отчет о трагедии.

На основании полевых исследований в речной долине было установлено, что на западной стороне ледника Буба произошел обвал горной массы. Войдя в динамику, она столкнулась с ледником, вызвав обрушение его определенной части. Именно это, согласно первым выводам специалистов, возможно, стало причиной освобождения накопившихся объемов подледниковых вод. Поток воды с большой скоростью начал движение по территории долины.

Этому процессу, отмечают эксперты, способствовало повышение температуры воздуха в последний период, интенсивное таяние ледников, вызванное изменением климата, и сопутствующие атмосферные осадки.

Подчеркивается, что долговременного скопления воды в долине Бубисцкали не происходило ни до, ни во время развития стихийного бедствия. Из зоны созревания и активизации стихии селевой поток должен был достигнуть места, где располагались коттеджи Шови, скорее всего, через 8-10 минут.