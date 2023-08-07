Цхинвали призывает международное сообщество «осудить военную агрессию Грузии 2008 года»

Самопровозглашенная республика Южная Осетия в 15-ю годовщину августовской войны обратилась «ко всему цивилизованному миру с призывом осудить грузинскую агрессию против народа республики и призвать к ответу всех виновных». Об этом сказано в обращении югоосетинского посольства в Москве.

По информации агентства «Рес», документ направлен в адрес всех дипломатических миссий, аккредитованных в Российской Федерации, а также в секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии.

В письме указано, что 15 лет назад Грузия, «поправ все международные обязательства и соглашения», осуществила «массированный артиллерийский обстрел югоосетинской столицы» и «вторглась на территорию Южной Осетии».

«Основными целями карателей были жилые кварталы, больницы, учебные заведения, а также места дислокации российских миротворческих сил, находящихся в зоне конфликта в соответствии с международными договоренностями», – отмечено в тексте.

В посольстве добавили, что благодаря мужеству защитников и российских миротворцев Южная Осетия не сдалась и не превратилась в «чистое поле».

«Когда мы взывали к миру о помощи, в августе 2008 года нас услышала только Россия, вооруженные силы которой, совместно с югоосетинскими регулярными частями и ополченцами, принудили агрессора к миру», – сказано в заявлении.

Отметим, что международные партнеры Тбилиси сегодня выражают поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии.