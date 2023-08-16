Омбудсмен осудил решение Центра экзаменов отказать абитуриенту в повторном экзамене

Народный защитник Грузии призывает Национальный Центр оценок и экзаменов допустить к тестированию абитуриента, у которого не было возможности вовремя сдать экзамен по истории.

Мать абитуриента пояснила, что за день до экзамена у молодого человека заболел зуб и ему потребовалась операция, у него была высокая температура, из-за чего он не смог прийти в экзаменационный центр. В ведомстве отказались от проведения повторного экзамена.

После чего защитник интересов абитуриента — НПО «Партнерство по правам человека» (PHR) подало иск против Национального центра экзаменов.

27 июля в НПО сообщили, что Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство их адвокатов и поручил Национальному центру экзаменов допустить абитуриента до повторного экзамена. Однако, как сообщают в PHR, 2 августа, в Национальном центре экзаменов исполнять решение суда отказались, заявив, что дополнительный экзамен по истории уже прошел 25 июля.

Омбудсмен Грузии считает не соответствующим законодательству решение Центра оценок и экзаменов. В аппарате Народного защитника заявили, что Центр нарушил принцип справедливого административного судопроизводства и «надлежащего управления» и не предоставил заявителю в разумные сроки информацию о дате проведения дополнительного экзамена.

Омбудсмен считает, что у Национального центра экзаменов еще есть время, чтобы обеспечить право абитуриента на получение высшего образования и привести в исполнение временное решение суда.

«Нет никаких объективных фактических и юридических обстоятельств, препятствующих этому действию. Народный защитник Грузии призывает административный орган действовать в полном соответствии с требованиями закона и проинформировать лиц, чьи интересы могут быть затронуты этим решением», — говорится в заявлении.