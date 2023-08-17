В Израиле состоялась встреча премьер-министров Грузии и Израиля

Премьер-министры Грузии и Израиля обсудили углубление сотрудничества двух стран. По информации администрации правительства Грузии Ираклий Гарибашвили и Биньямин Нетаньяху провели в Израиле встречу тет-а-тет, а позже и в расширенном формате.

Стороны обсудили основные направления сотрудничества двух стран в различных сферах, в том числе перспективы его дальнейшего углубления в торгово-экономическом направлении. В администрации отмечают, что со следующего года - начнутся переговоры по соглашению о свободной торговле, что выведет партнерство между странами на качественно новый этап.

Среди обсуждаемых вопросов были также существующие в мире обстановка и вызовы в плане безопасности.

«Господин премьер-министр, я рад принять вас у себя. У Израиля и Грузии очень теплые отношения. Связь между нашими народами началась 2500 лет назад, а может быть и 2600 лет. Еврейские общины жили в Грузии. Многие евреи иммигрировали в Израиль из Грузии. Они стали живым мостом между нашими странами. У меня была возможность лично увидеть Грузию. Я знаю, что мы можем вывести наши отношения на еще более высокий уровень, и я приветствую эту возможность во время вашего визита. Еще раз добро пожаловать в Израиль! Ждем вас в следующий раз в Тель-Авиве и Иерусалиме! У нас говорят так – «в следующий раз собираемся в Иерусалиме!», – заявил премьер-министр Израиля.

В свою очередь премьер-министр Грузии поблагодарил коллегу за прием и пригласил Биньямина Нетаньяху в Грузию:

«Господин премьер-министр, спасибо, что приняли меня и делегацию. Для меня большая честь и удовольствие находиться здесь. Я всегда с радостью приезжаю в Израиль, и, как вы сказали, нас связывают особые отношения и дружба с Израилем, с еврейским народом. Еврейская община всегда чувствовала дружбу, полную поддержку и комфорт со стороны грузинского общества. Так что я рад быть здесь. Большое спасибо!», - заявил Ираклий Гарибашвили.

В рамках международного «турне» премьер Грузии уже побывал в нескольких странах за последние 2 месяца. В июле Ираклий Гарибашвили побывал в Пекине, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Неожиданно для грузинской общественности Тбилиси и Пекин объявили об установлении стратегического партнерства.