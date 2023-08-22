Михаил Саакашвили: лучшие дни впереди. Победа близко!

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили призывает граждан к объединению и заявляет, что готов выслушать каждого кто желает лучшего будущего для страны:

«Впереди нас ожидают очень сложные процессы, потому нам как никогда нужно держаться вместе. Наша страна стоит перед большими вызовами, преодолеть их все и построить современную Грузию невозможно без вас - его Величества, грузинского народа. Со всеми вместе мы должны построить успешную Грузию, из которой люди не будут убегать в эмиграцию, а наоборот, — возвращаться на родину за лучшим будущим. Многие талантливые и успешные граждане сегодня молчат. Я хотел бы обратиться к вам: важно мнение каждого, поделитесь со мной своими мыслями о том, в какое государство должна превратиться Грузия. Сегодня я в плену у Путина, но моя цель остаётся прежней. Моя главная задача – быть вашим верным слугой – для вас и с вами! Для нас нет ничего невозможного! Наши лучшие дни впереди. Победа близко!», - пишет в соцсети facebook Михаил Саакашвили.