Михаил Саакашвили: лучшие дни впереди. Победа близко!

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили призывает граждан к объединению и заявляет, что готов выслушать каждого кто желает лучшего будущего для страны:
«Впереди нас ожидают очень сложные процессы, потому нам как никогда нужно держаться вместе. Наша страна стоит перед большими вызовами, преодолеть их все и построить современную Грузию невозможно без вас - его Величества, грузинского народа. Со всеми вместе мы должны построить успешную Грузию, из которой люди не будут убегать в эмиграцию, а наоборот, — возвращаться на родину за лучшим будущим. Многие талантливые и успешные граждане сегодня молчат. Я хотел бы обратиться к вам: важно мнение каждого, поделитесь со мной своими мыслями о том, в какое государство должна превратиться Грузия. Сегодня я в плену у Путина, но моя цель остаётся прежней. Моя главная задача – быть вашим верным слугой – для вас и с вами! Для нас нет ничего невозможного! Наши лучшие дни впереди. Победа близко!», - пишет в соцсети facebook Михаил Саакашвили.
- Представитель экс-президента Грузии Михаила Саакашвили — член «Национального движения» Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа начинает встречи с населением страны от имени третьего президента Грузии.
- Члены правящей партии предупредили Саакашвили, что не имеет права вести в стране предвыборную кампанию. Пока нет никаких деталей о заявленной масштабной кампании от имени экс-президента Саакашвили и поэтому неясно, нарушает ли она законодательство Грузии, сказал журналистам председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе.
- Саакашвили 21 августа заявил: «я должен исполнить решающую роль в будущем Грузии, роль, которую я просто не могу оставить!»
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