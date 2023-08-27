Протоиерей Джагмаидзе: Небольшой обвал у Шио-Мгвиме происходит ежегодно

Протоиерей Андрия Джагмаидзе прокомментировал обвал земляной массы у средневекового монастыря Шио-Мгвиме недалеко от Мцхета. Представитель Патриархии Грузии заявил, что подобное на этой территории происходит ежегодно.

Руководитель службы по связям с общественностью Патриархии отметил, что скала истощается.

«Инцидент произошел вдали от монастыря Шио-Мгвиме. Как мне сообщил настоятель монастыря, каждый год происходит небольшой обвал, скала истощается - в этом году масса была немного больших размеров. В результате происшествия никто не пострадал», - заявил Андрия Джагмаидзе.

На месте ведутся очистительные работы, сообщает SOVA.