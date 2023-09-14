Президент Грузии представила кандидатов на вакантные должности в Нацбанке

Президент Грузии Саломе Зурабишвили представила парламенту новых кандидатов на две вакантные должности членов правления Национального банка - Нану Кеинишвили и Теймураза Хомерики, сообщает Общественный вещатель.

До этого, в июне, Саломе Зурабишвили представила парламенту на вакантные должности кандидатуры Георгия Бакрадзе и Дмитрия Джапаридзе, однако парламент не поддержал их кандидатуры. Члены парламентского большинства заявили тогда, что у них нет вопросов относительно компетентности кандидатов, но никаких консультаций между президентом и парламентом не проводилось, и кандидатуры заранее не согласовывались.

Совет Национального банка является высшим органом Нацбанка. Совет состоит из девяти членов. Председателем Совета Национального банка является президент Национального банка. Помимо председателя Совета, в состав Совета Национального банка входят первый вице-президент, два вице-президента и другие члены Совета.

Члены Совета Национального банка избираются парламентом Грузии сроком на семь лет большинством полного состава по представлению президента Грузии. В настоящее время в совете семь членов, два места вакантны.