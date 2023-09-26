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И.о. главы Нацбанка провела встречу с послом ЕС в Грузии

И.о. главы Нацбанка Грузии Натия Турнава провела встречу с послом ЕС в Грузии Павлом Герчинским. Информацию об этом распространяет Национальный банк. Стороны обсудили изменения в порядке применения финансовых санкций, введенных США, Великобританией и Евросоюзом из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Отмечено, что важно усовершенствовать процесс обеспечения соблюдения международных санкций и приведение их в соответствие с местным законодательством.

Натия Турнава подчеркнула, что Нацбанк находится в постоянной коммуникации с коммерческими банками Грузии и международными организациями. Речь зашла и о необходимости возобновления временно приостановленной программы с Международным валютным фондом (МВФ), пишет SOVA.

«Мы детально рассказали о регуляции, принятой Национальным банком. Нами было отмечено, что внесенные изменения призваны привести санкции в полное соответствие с законодательством Грузии. Мы еще раз отметили, что финансовая система и Национальный банк Грузии остаются приверженными выполнению международных санкций. Конечно, у посла были вопросы по поводу этого решения, на которые он получил детальные разъяснения с нашей стороны. Также мы говорили о важности макроэкономической стабильности Грузии, о том, какие проблемы существуют на данном этапе. Одним из важных вопросов было сотрудничество с Международным валютным фондом. Отмечено, что временно приостановленная программа с МВФ должна быть восстановлена как можно скорее», - заявила и.о. главы Нацбанка Грузии.

В свою очередь, посол ЕС в Грузии Павел Герчинский отметил, что на встрече подчеркнул важность Национального банка как «сильного и независимого профессионального государственного учреждения».

«…Особенно сейчас, когда через месяц Еврокомиссия опубликует первый отчет о расширении ЕС по Грузии: во втором из 12 приоритетов конкретно идет речь о сильных государственных институтах. Я искренне надеюсь, что программа МВФ будет возобновлена, что поможет нам беспрепятственно продолжать сотрудничество и напрямую поддерживать Грузию», - заявил дипломат.

Национальный банк Грузии за последние дни один за другим покидают сотрудники - вице-президенты, советник и другие сотрудники. При этом и.о. главы Нацбанка Натия Турнава спокойна, как и министр Давиташвили, заявляя, что «бунта» в банке нет.

  • В Нацбанке Грузии приняли решение, согласно которому режим санкций будет распространяться на граждан Грузии, «если судом Грузии вынесен обвинительный приговор, имеющий обязательную юридическую силу, на основании примененных к нему санкций». Решение было вынесено сразу после того, как стало известно, что под санкции США попал бывший генеральный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе. Позицию Нацбанка отказались разделять покинувшие организацию сотрудники.

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