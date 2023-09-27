Президент Литвы заявил о важности сихронизации курса Грузии с внешней политикой ЕС

Для евроинтеграции Грузии важно, чтобы страна синхронизировала свой геополитический курс с внешнеполитическими приоритетами ЕС и последовательно поддерживала санкции против России. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 27 сентября, на встрече президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Вильнюсе, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Важно синхронизировать геополитический курс Сакартвело с внешнеполитическими приоритетами ЕС и последовательной поддержкой санкционной политики ЕС против агрессора России», – приводит слова Науседа пресс-служба литовского лидера.

Одновременно для получения статуса страны-кандидата в члены ЕС Грузия должна продемонстрировать «прогресс в проведении реформ и реализации рекомендаций ЕС, особенно в таких вопросах, как политическая деполяризация, судебная реформа, деолигархизация и свобода СМИ», добавил президент.

Науседа призвал Грузию «не упустить историческую возможность».

«Я надеюсь, что вашу страну будут сопровождать прозападные геополитические решения и решимость добиваться европейской и евроатлантической интеграции. Будущее Сакартвело теперь зависит от способности сосредоточиться на реформах и укреплении европейских ценностей: демократии, прав человека и соблюдения принципов верховенства закона», – сказал президент.

Зурабишвили без согласования с правительством проводит европейское турне, агитируя политиков поддержать предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС. На этой неделе у нее также состоялись встречи с президентами Эстонии и Латвии.