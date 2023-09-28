Экс-глава карабахского МИДа решил сдаться властям Азербайджана

Советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики, экс-глава МИД Давид Бабаян сообщил, что азербайджанская сторона потребовала его прибытия в Баку для соответствующего расследования.
«Вы все знаете, что я включен в черный список Азербайджана, и азербайджанская сторона потребовала моего прибытия в Баку для соответствующего расследования. Я принял решение направиться сегодня из Степанакерта в Шуши.
Это решение, естественно, причинит сильную боль, волнение и стресс, в первую очередь, моим близким, но они, уверен, поймут.
Моя неявка или хуже того побег нанесет серьезнейший вред нашему многострадальному народу, многим людям, а этого я, как честный человек, труженик, патриот и христианин, допустить не могу.
Храни Господь наш народ, да уменьшит Всевышний его страдания и залечит раны», – написал Бабаян в фейсбуке.
27 сентября на Лачинском КПП власти Азербайджана задержали бывшего государственного министра Нагорного Карабаха, бизнесмена Рубена Варданяна. Он был доставлен в Баку в сопровождении сотрудников Сил быстрого реагирования Погранслужбы Азербайджана.
Сегодня, 28 сентября стало известно, что непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года – такой указ подписал её лидер Самвел Шахраманян.
- 19 сентября Азербайджан начал военную операцию на территории Нагорного Карабаха, обвинив проармянские силы в терактах после подрыва двух азербайджанских машин и обстрелах азербайджанских позиций.
- 20 сентября руководство непризнанного региона капитулировало на условиях Баку. Азербайджанские власти заявили о готовности вести переговоры о реинтеграции армянского населения Карабаха.
- В течение последних нескольких дней представители азербайджанских властей и представители армянского населения провели две встречи, на которых, среди прочего, обсуждались вопросы защиты прав жителей, решивших остаться в Карабахе. О конкретных шагах пока не сообщалось.
- По данным руководства непризнанного региона, в Нагорном Карабахе проживали 120 тысяч этнических армян. Утверждалось, что все они покинут регион из-за нежелания жить под юрисдикцией Баку.
- По состоянию на утро 28 сентября, из Нагорного Карабаха в Республику Армения выехали более 65 тысяч человек.
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