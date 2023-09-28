Экс-глава карабахского МИДа решил сдаться властям Азербайджана

Советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики, экс-глава МИД Давид Бабаян сообщил, что азербайджанская сторона потребовала его прибытия в Баку для соответствующего расследования.

«Вы все знаете, что я включен в черный список Азербайджана, и азербайджанская сторона потребовала моего прибытия в Баку для соответствующего расследования. Я принял решение направиться сегодня из Степанакерта в Шуши.

Это решение, естественно, причинит сильную боль, волнение и стресс, в первую очередь, моим близким, но они, уверен, поймут.

Моя неявка или хуже того побег нанесет серьезнейший вред нашему многострадальному народу, многим людям, а этого я, как честный человек, труженик, патриот и христианин, допустить не могу.

Храни Господь наш народ, да уменьшит Всевышний его страдания и залечит раны», – написал Бабаян в фейсбуке.

27 сентября на Лачинском КПП власти Азербайджана задержали бывшего государственного министра Нагорного Карабаха, бизнесмена Рубена Варданяна. Он был доставлен в Баку в сопровождении сотрудников Сил быстрого реагирования Погранслужбы Азербайджана.

Сегодня, 28 сентября стало известно, что непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года – такой указ подписал её лидер Самвел Шахраманян.