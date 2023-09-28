Правительство Грузии покроет лишь часть задолженности студентов, остальное спишут вузы

Министерство образования и науки Грузии покроет задолженности студентов, однако из бюджета на эти цели будет выделено «намного меньше 40 миллионов (лари)», заявил заместитель министра финансов Георгий Какауридзе на заседании парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции.

«Премьер-министр не говорил, что 40 миллионов (лари) будет потрачено из бюджета. 40 миллионов не будут потрачены из бюджета. Произойдёт погашение этих задолженностей по рыночной стоимости. Расходы на себя возьмет Министерство образования и науки. Через месяц мы видим, какой будет сумма, но она будет намного меньше 40 миллионов», – сказал Какауридзе.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил об обнулении долгов 30 000 студентов, которые из-за финансовых проблем не могли продолжить обучение в вузах.

«Все студенты, у которых приостановлен статус из-за финансовой задолженности, будут освобождены от долгов. Они смогут восстановить свой статус, если захотят, и продолжить обучение в своих университетах. Это примерно 40 миллионов лари долга», — сказал Гарибашвили на заседании правительства 15 сентября.

Минфину пришлось разъяснять, что не все 40 миллионов будут выплачены из бюджета.

Университетам было предложено следующее: государство покроет 20% долга студентов, а 80% должны списать сами вузы. По мнению Какауридзе, вузы не смогут взыскать долг со студентов, статус которых уже приостановлен, поэтому получение 20% от этой суммы должно быть выгодно для них.

Все частные университеты приняли это предложение, кроме Свободного и Аграрного университетов, заявил министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари.