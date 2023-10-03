Конституционный суд Грузии продолжает слушания по делу об импичменте президента

На заседании Конституционного суда Грузии обсуждается вопрос возможного нарушения Конституции президентом страны Саломе Зурабишвили.

Как сообщалось ранее, президент не явилась на заседание. Председатель суда Мераб Турава выразил надежду, что решение Зурабишвили не является выражением неуважения к суду. Майя Копалеишвили, представляющая в суде президента, заявила:

«Мы не должны рассматривать это как проявление неуважения со стороны президента, наоборот, президенту очень важно сегодня обсудить это дело в Конституционном суде. Она уверена в справедливости процесса, поэтому, естественно, испытывает большое уважение к суду».

Между тем, председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе настаивает на том, что неявка президента – это показательный шаг.

«Я не хочу распространять дискуссию, вокруг участия президента, скажу лишь одно, что нам бы хотелось иного отношения к Конституционному суду и Конституции Грузии, которое бы проявилось в явке президента. Это не политическое заявление, это моя позиция как юриста, как государственного чиновника, и я выражаю эту позицию от имени 80 депутатов парламента, избранных народом», — сказал Кобахидзе.

Что касается самого процесса представления об импичменте Саломе Зурабишвили, председатель партии власти объясняет соответствующее решение парламентского большинства тем, что президент нарушила 52-ю статью Конституции, в которой говорится, что представительские полномочия во внешних сношениях президент осуществляет с согласия правительства.

«С 2013 года мы перешли на парламентскую систему правления, где исполнительная власть эксклюзивно принадлежит правительству Грузии, а президент вообще никак, ни в какой форме, не участвует в осуществлении исполнительной власти… Также изменена запись, связанная со статусом президента. Если раньше было написано, что президент является высшим представителем во внешних отношениях, то содержание этого статуса было максимально сокращено… Президент просила согласия, не получила его, но визит все равно осуществила — Конституция была нарушена», — заявил Кобахидзе.

Сторона защиты президента подчеркивает, что у властей не возникало проблем, когда Саломе Зурабишвили встречалась в Тбилиси с высокопоставленными чиновниками из разных стран, приезжавшими в Грузию с официальными визитами. Разговоры о неконституционности действий президента начались после её выступления в парламенте, в ходе которого она раскритиковала «Грузинскую мечту».

«Фактическая часть в представлении настолько слаба… я думала, что сегодня будет представлена дополнительная информация. Реально услышала то, что слышу в СМИ и при общении с журналистами. Я ожидала в Конституционном суде немного большего. (В конституционном представлении указано), что осуществление рабочего визита президента Грузии за границу и проведение рабочих встреч других государственных должностных лиц может быть только с согласия правительства Грузии. Прежде всего, непонятен этот акцент на географию. Существует целый ряд отношений, которые не представляют собой осуществление представительских полномочий, установленных 52-й статьей, однако подразумевают дипломатические отношения, и мы должны это разграничить, и это будет очень важно для данного дела. Встречи в Тбилиси, на территории Грузии, никогда не рассматривались как вопрос, представляющий собой осуществление представительских полномочий и требующий согласия правительства Грузии. Я не понимаю, почему толкование этой статьи связано с посадкой в самолет и выездом за границу», — сказала Чугошвили.