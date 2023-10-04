Парламент Грузии утвердил «палаточный закон» в первом чтении

Парламент Грузии поддержал в первом чтении изменения в т.н. «палаточный закон».
Поправки в закон «О собраниях и манифестациях», предусматривающий ограничение на развертывание палаток, сцен, усилительных устройств вблизи госучреждений, поддержали 75 депутатов, против проголосовали 23 депутата.
Законопроект рассматривается в ускоренном порядке и парламентское большинство намерено одобрить его во всех трех чтениях в рамках пленарных заседаний текущей недели.
Согласно законопроекту, ужесточаются правила установки временных конструкций во время собраний и демонстраций, то есть участникам митингов заранее запрещается устанавливать такие конструкции
- если возникает опасность для участников митинга или других лиц;
- если они мешают полиции охранять общественный порядок и безопасность;
- создают проблему нормальному функционированию предприятия, учреждения или организации;
- либо они не связаны с проведением собрания или демонстрации.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что причиной ужесточения норм проведения манифестаций в Грузии стали заявления Службы госбезопасности от 18 сентября.
Между тем, против изменений в закон выступили: оппозиция, назвавшая проект «очередной попыткой пронести в парламент российское законодательство»; ряд НПО и гражданские активисты, которые намерены провести акцию протеста у парламента Грузии.
- 18 сентября в Службе государственной безопасности Грузии заявили, что группа лиц, действующих на территории Грузии и за ее пределами, планирует в октябре-декабре текущего года организовать в стране дестабилизацию и гражданские беспорядки, конечной целью которых является смена власти путем насилия. В СГБ заявили, что в осуществлении «революционного сценария» планируется использовать организацию CANVAS, созданную бывшими лидерами сербского молодежного движения «Отпор».
- В грузинской спецслужбе утверждают, что авторами «революционного сценария» являются бывший заместитель министра внутренних дел в правительстве Михаила Саакашвили, ныне заместитель главы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, бывший охранник Саакашвили – Михаил Батурин, а также командир действующего в Украине «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили.
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