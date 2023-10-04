Парламент Грузии утвердил «палаточный закон» в первом чтении

Парламент Грузии поддержал в первом чтении изменения в т.н. «палаточный закон».

Поправки в закон «О собраниях и манифестациях», предусматривающий ограничение на развертывание палаток, сцен, усилительных устройств вблизи госучреждений, поддержали 75 депутатов, против проголосовали 23 депутата.

Законопроект рассматривается в ускоренном порядке и парламентское большинство намерено одобрить его во всех трех чтениях в рамках пленарных заседаний текущей недели.

Согласно законопроекту, ужесточаются правила установки временных конструкций во время собраний и демонстраций, то есть участникам митингов заранее запрещается устанавливать такие конструкции

если возникает опасность для участников митинга или других лиц;

если они мешают полиции охранять общественный порядок и безопасность;

создают проблему нормальному функционированию предприятия, учреждения или организации;

либо они не связаны с проведением собрания или демонстрации.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что причиной ужесточения норм проведения манифестаций в Грузии стали заявления Службы госбезопасности от 18 сентября.

Между тем, против изменений в закон выступили: оппозиция, назвавшая проект «очередной попыткой пронести в парламент российское законодательство»; ряд НПО и гражданские активисты, которые намерены провести акцию протеста у парламента Грузии.