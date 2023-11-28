Цхинвали передал Тбилиси задержанного 15 октября гражданина Грузии

В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили, что задержанный 15 октября гражданин Грузии Васил Кенкадзе передан Тбилиси.

Сообщается, что Кенкадзе - житель Тбилиси. В Цхинвали заявили, что он «намеренно перешел государственную границу РЮО с Грузией» в окрестностях Ахалгорского района, передает SOVA.

27 ноября судом Ахалгорского района Кенкадзе был признан виновным, ему был назначен штраф в размере 50 000 рублей (до 600$), а 28 ноября гражданин Грузии передан Тбилиси.

«Комитет государственной безопасности обращает внимание на необходимость соблюдения режима государственной границы РЮО и рекомендует грузинской стороне провести разъяснительную работу с жителями приграничных населенных пунктов Грузии в направлении недопущения нарушения югоосетино-грузинской границы в целях исключения пограничных инцидентов», - сказано в заявлении югоосетинского КГБ.

В СГБ Грузии подтвердили факт передачи Тбилиси Васила Кенкадзе. В заявлении Службы госбезопасности говорится, что «центральное правительство вместе с международными партнерами продолжает активно работать над освобождением всех граждан Грузии, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях».