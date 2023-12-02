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Независимые кинематографисты создали «Киноинститут Грузии»

Акция сотрудников киноцентра (иллюстративное фото)
Акция сотрудников киноцентра (иллюстративное фото)

Независимые кинематографисты создали «Киноинститут Грузии». 450 кинематографистов протестуют против репрессивной политики главы Минкультуры Грузии Теи Цулукиани. Они отказываются принимать участие в государственных конкурсах и проектах, которые объявляются Национальным киноцентром страны, пишет SOVA.

«Отказ от государственного финансирования не означает приостановки и прекращения творческих процессов. Продолжающиеся процессы еще больше подчеркнули необходимость альтернативных источников и платформ, поддерживающих грузинское кино. Сегодня мы, кинематографисты с общими ценностями, создаем «Институт кино Грузии», чтобы поддерживать независимое и свободное национальное кино, защищать свободу творчества, развивать грузинский киносектор, укреплять международные связи, популяризировать грузинское кино как в Грузии, так и за рубежом. Искусство живое, независимое и политическое», - говорится в заявлении независимых кинематографистов.

На открытии 24-го Международного кинофестиваля независимые кинематографисты в знак протеста и объявления мероприятию бойкота вывесили на сцене плакат с надписью: «450 кинематографистов бойкотируют Национальный киноцентр Грузии во имя свободы».

  • Кинематографисты с лета требуют выбрать директора Киноцентра на конкурсной основе. По словам бывших сотрудников этой госорганизации, недопустимо, чтобы министр принимал одностороннее решение, и необходимо сформировать комиссию по отбору директора из числа сотрудников киноцентра.
  • В настоящее время исполняющим обязанности директора является Коба Хубуная, который также является главой экономического департамента Министерства культуры. 28 июня сотрудники Киноцентра и представители других сфер обратились к парламенту Грузии с письмом. 20 ноября стало известно, что Бачо Одишария, ведущий программы провластного канала PosTV был назначен руководителем отдела кинопроизводства Национального киноцентра.

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