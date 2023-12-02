Независимые кинематографисты создали «Киноинститут Грузии». 450 кинематографистов протестуют против репрессивной политики главы Минкультуры Грузии Теи Цулукиани. Они отказываются принимать участие в государственных конкурсах и проектах, которые объявляются Национальным киноцентром страны, пишет SOVA.

«Отказ от государственного финансирования не означает приостановки и прекращения творческих процессов. Продолжающиеся процессы еще больше подчеркнули необходимость альтернативных источников и платформ, поддерживающих грузинское кино. Сегодня мы, кинематографисты с общими ценностями, создаем «Институт кино Грузии», чтобы поддерживать независимое и свободное национальное кино, защищать свободу творчества, развивать грузинский киносектор, укреплять международные связи, популяризировать грузинское кино как в Грузии, так и за рубежом. Искусство живое, независимое и политическое», - говорится в заявлении независимых кинематографистов.

На открытии 24-го Международного кинофестиваля независимые кинематографисты в знак протеста и объявления мероприятию бойкота вывесили на сцене плакат с надписью: «450 кинематографистов бойкотируют Национальный киноцентр Грузии во имя свободы».

Кинематографисты с лета требуют выбрать директора Киноцентра на конкурсной основе. По словам бывших сотрудников этой госорганизации, недопустимо, чтобы министр принимал одностороннее решение, и необходимо сформировать комиссию по отбору директора из числа сотрудников киноцентра.