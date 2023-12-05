В югоосетинских школах в начале учебной недели будут исполнять гимн

Правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия внесло изменения в статью 3 конституционного закона «О государственном гимне».

С докладом на заседании Кабмина по данному вопросу выступил министр образования и науки Аслан Лолаев. По его словам, изменение связано с тем, что конституционный закон о гимне четко предусматривает правила исполнения государственного гимна, в частности, в общеобразовательных организациях предполагается исполнение гимна в начале и в конце учебного года.

«В целях патриотического воспитания подрастающего поколения министерством предложено и уже реализуется мероприятие по исполнению гимна и поднятию флага в начале каждой новой учебной недели. Чтобы у нас не было разобщения с конституционным законом, мы предлагаем внести изменения, чтобы общеобразовательные организации имели право в начале каждой новой недели исполнять гимн», – сказал Лолаев.

Кабмин единогласно одобрил внесение изменений в закон, проект направлен на утверждение в парламент, передает агентство «Рес».