Алиев: Азербайджан и Грузия – «стратегически важная команда в Европе»

Азербайджан и Грузия являются близкими партнерами, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности».
По его словам, партнерство двух стран не ограничивается энергетикой. «Благодаря этому сотрудничеству мы смогли представить себя — обе страны — в качестве единой, стратегически важной команды в Европе», – отметил Алиев.
Азербайджанский лидер напомнил, что он регулярно посещает Грузию, а грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили приезжает в Азербайджан. Во время этих встреч обсуждаются очень важные вопросы, сказал он, добавив: «Мы полностью понимаем желание Грузии вступить в Европейский Союз, я желаю грузинским друзьям успехов в этом начинании и поздравляю их с присвоением Грузии статуса».
Напомним, что окончательное решение о присвоении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС европейские лидеры должны принять на саммите 14-15 декабря в Брюсселе.
- Выступая на форуме в Баку, Алиев также прокомментировал ход переговоров с Арменией. Алиев говорит, что он ждет подтверждения территориальной целостности Азербайджана «не декларациями, а подписями». «Нашей целью не является оккупация территории Армении», — сказал он.
- Кроме того, президент Азербайджана выступил с критикой европейских структур. Он заявил, что «некоторые члены Европарламента ведут себя как маньяки», главу европейский дипломатии Жозепа Борреля и президента Европарламента Роберту Метсолу он назвал «популистами».
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