Алиев: Азербайджан и Грузия – «стратегически важная команда в Европе»

Азербайджан и Грузия являются близкими партнерами, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности».

По его словам, партнерство двух стран не ограничивается энергетикой. «Благодаря этому сотрудничеству мы смогли представить себя — обе страны — в качестве единой, стратегически важной команды в Европе», – отметил Алиев.

Азербайджанский лидер напомнил, что он регулярно посещает Грузию, а грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили приезжает в Азербайджан. Во время этих встреч обсуждаются очень важные вопросы, сказал он, добавив: «Мы полностью понимаем желание Грузии вступить в Европейский Союз, я желаю грузинским друзьям успехов в этом начинании и поздравляю их с присвоением Грузии статуса».

Напомним, что окончательное решение о присвоении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС европейские лидеры должны принять на саммите 14-15 декабря в Брюсселе.