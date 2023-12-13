В Тбилиси рассказали о грузино-абхазских и грузино-осетинских бизнес-проектах

Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани, выступая 12 декабря в парламенте, рассказала депутатам о мирной инициативе «Шаг к лучшему будущему». Приоритетные направления программы направлены на восстановление доверия и диалога между Тбилиси и проживающими за разделительными линиями гражданами:

«Содействие развитию торгово-деловых отношений по обе стороны разделительных линий осуществляется через уникальный финансовый механизм — «Фонд мира». Как известно, деятельность фонда началась с 27 бизнес-заявок, полученных в конце 2020 года, а сейчас в рамках четырех объявленных грантовых конкурсов были поданы 350 заявок, среди них 129 квалифицированных заявок, поступивших в этом году. А всего количество профинансированных и реализуемых проектов достигает 100».

Кроме того, в текущем году были внесены изменения в закон о грантах, и таким образом, помимо финансирования физических лиц, фонд получил право выдавать гранты субъектам предпринимательской деятельности, зарегистрированным в Грузии, сообщает Тея Ахвледиани:

«Данное развитие также позволит шаг за шагом финансировать малые и средние совместные грузино-абхазские, грузино-осетинские бизнес-проекты. Стоит отметить, что благодаря успешной работе Фонда Швейцария и Великобритания значительно увеличили свою грантовую помощь».

Тея Ахвледиани выступила с отчетом в парламенте в рамках «Часа министра». Говоря о гибели гражданина Грузии Темура Карбая, она заявила: «это еще одно ужасное проявление оккупации».