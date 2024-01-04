Католикос-Патриарху всея Грузии Илии II исполнился 91 год

Католикосу-Патриарху всея Грузии, архиепископу Мцхета-Тбилисскому, митрополиту Бичвинтскому и Цхум-Абхазскому Илие Второму исполнился 91 год. С днем рождения патриарха уже поздравил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили:

«Счастлив тот народ, у которого есть такой духовный лидер. На протяжении почти полувека труд Его Высокопреосвященства, отличавшийся мудростью и любовью к ближнему, сыграл важную роль в развитии нашей гражданской и духовной жизни, в укреплении единства грузин, в утверждении высших ценностей в обществе. Примеры нравственности, духовность и дальновидности, которые показывает наш Патриарх, являются образцовыми не только для православных, но и для всех граждан нашей страны», - говорится в письменном обращении к патриарху.

Заканчивает премьер письмо пожеланиями патриарху долголетия и здоровья.