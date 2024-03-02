Борец Зураб Датунашвили присоединится к партии Ники Гварамия

Титулованный грузинский борец греко-римского стиля Зураб Датунашвили присоединится к партии основателя телеканала «Мтавари» Ники Гварамия. Об этом он сообщил в видеообращении в Facebook.

«Я включаюсь в политику, потому что у меня есть свои ценности, взгляды и говорить об этом я могу со всеми и везде. В политику я иду с новой, повторю, с новой лучшей командой», - сказал он.

Партия Гварамия будет называться «Ахали» («Новая»). Она задумывалась, как широкий политический союз. Презентация партии должна состояться в скором времени.

32-летний Зураб Датунашвили – трехкратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира, бронзовый призер летних Олимпийских игр 2020 года. Уроженец Тбилиси Датунашвили был вынужден покинуть Грузию после конфликта с президентом Федерации борьбы Гегой Гегешидзе. В 2020 году Датунашвили сменил гражданство и выступал под флагом Сербии, сообщает агентство «Новости-Грузия».

В январе 2019 года Гегешидзе во время спора с Датунашвили ударил его по голове грифом от штанги. При этом конфликт был не чем-то эпизодическим, а показал серьезные проблемы в федерации. Датунашвили обвинял его в превращении федерации «в гнездо коррупции и кумовства». Датунашвили пытался добиться отставки президента федерации. Спортсмен заявил, что не будет выступать за сборную Грузии, пока федерацию возглавляет Гегешидзе.

Гегешидзе предъявили обвинения в насилии. Но это не помешало ему в декабре 2020 года переизбраться на должность президента федерации на второй четырехлетний срок.

В августе 2019 года стало известно, что Датунашвили ведет переговоры с Федерацией борьбы Сербии. Гегешидзе активно мешал его переходу и не подписывал необходимые бумаги. Дело дошло до Объединенного мира борьбы (United World Wrestling, UWW) и Международного олимпийского комитета (МОК). На председателя федерации пытался повлиять его сербский коллега Зелко Трайкович. Спор закончился после того, как Датунашвили присвоили сербское гражданство.

Свою первую победу на чемпионате мира под сербским флагом – это произошло на турнире в Норвегии осенью 2021 года, Датунашвили посвятил экс-президенту Михаилу Саакашвили. На тот момент политик уже находился в заключении в Тбилиси. Зураб Датунашвили выложил после соревнований свое фото с медалью и в поясе чемпиона, на его майке было написано «Free Saakashvili».