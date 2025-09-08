Посол ЕС: в здание Кабмина Украины попала ракета «Искандер»

В здание Кабинета министров Украины в центре Киева, которое загорелось в ночь на 7 сентября во время российской воздушной атаки на город, попала ракета «Искандер», боевая часть которой, однако, не взорвалась. Это утверждает посол ЕС в Украине Катарина Матернова, которая 8 сентября вместе с другими дипломатами посетила здание правительства. Она опубликовала фото с места происшествия.

«Баллистическая ракета «Искандер», поразившая кабинет министров, была нацелена прямо туда — в сердце украинского правительства. Нам показали внушительные остатки самой ракеты. И множество осколков от кассетного боеприпаса», - сказала Матернова. «Только благодаря тому, что ракета не сдетонировала полностью, всё здание не превратилось в руины», - утверждает она, не уточняя, откуда у неё информация о типе ракеты.

Матернова упоминает о баллистической ракете, однако другие источники заявляют о другом типе ракет «Искандер» - а именно о крылатой ракете. В МВД Украины «Украинской правде» заявили, что, по предварительным данным, в здание попала именно крылатая ракета «Искандер-К» - это вариант крылатой ракеты «Калибр» для наземного запуска.

Украинское издание Defense Express ранее писало о том, что в здание попала именно крылатая ракета «Искандер-К», но не взорвалась, а лишь вызвала пожар на верхних этажах - загорелось топливо из баков ракеты.

Воздушные силы ВСУ ранее заявляли, что российские военные в ночь на 7 сентября использовали для обстрела Киева крылатые ракеты, запущенные из комплекса «Искандер-К». Баллистические «Искандеры» той ночью использовались для обстрела других городов Украины. В результате ударов всего погибли пять человек, в том числе трое - в Киеве.

Российское Минобороны заявило 7 сентября, что удары наносились по оборонным предприятиям на окраинах Киева, «по другим объектам в пределах города» удары, как утверждает ведомство, не наносились. Ряд провоенных блогеров выдвинули версию о том, что в здание Кабмина попала ракета украинских ПВО.

Удар по зданию Кабмина привлёк повышенное внимание, поскольку стал первым с начала войны прямым ударом по зданию одного из главных органов власти Украины, приведшим к разрушениям.