Посольство Украины: мы не получили информации о задержанных по делу о «гексогене»

Посольство Украины в Грузии заявляет, что «не получало от грузинской стороны официальной информации» о возбуждении уголовного дела против двух граждан Украины, задержанных по обвинению в незаконном ввозе в страну взрывчатого вещества «гексоген». В письменном ответе на запрос грузинской службы Радио Свобода посольство отметило, что осуществляет «постоянный мониторинг информации, распространяемой в грузинских СМИ» в связи с этим делом.

Кроме того, «сотрудники консульского отдела принимают всесторонние меры, чтобы получить от грузинских правоохранительных органов разрешение на встречу с упомянутыми гражданами Украины и выяснения всех обстоятельств их задержания».

В посольстве не комментируют дополнительные вопросы о том, известно ли Службе безопасности Украины о задержании двух граждан в Грузии.

Между тем Служба государственной безопасности Грузии утверждает, что к делу о ввозе «гексогена» в страну причастны представители украинских спецслужб.

Граждане Украины, задержанные по обвинению во ввозе в Грузию взрывчатого вещества, были отправлены в предварительное заключение 12 сентября. Служба государственной безопасности заявила, что «наряду с другими версиями расследует», существует ли связь между этим делом и «выборами 4 октября и анонсированными планами радикальных групп».