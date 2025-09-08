Адвокат Алекси Ахвледиани, проходящего по делу Торнике Рижвадзе, раскрывает новые подробности

Лали Апциаури – адвокат главы Агентства морского транспорта Алекси Ахвледиани (чьи полномочия были прекращены после инцидента с главой правительства Аджарии) утверждает, что на имеющихся в деле видеокадрах не зафиксирован момент, когда Торнике Рижвадзе берет оружие. По версии следствия, 7 июля 2025 года Рижвадзе попытался совершить самоубийство в доме Алекси Ахвледиани в Сагареджо с использованием оружия, принадлежащего Ахвледиани.

Как сообщила Лали Апциаури грузинской службе Радио Свобода, в материалах уголовного дела есть записи с нескольких камер, установленных в доме и во дворе Ахвледиани. Эти записи длятся несколько часов и полностью подтверждают последовательность событий того дня, о которых рассказал Ахвледиани.

«Ни на одном кадре не видно момента, когда [Торнике Рижвадзе] берет оружие. Просто видно, как он выходит из своей спальни и заходит в другую комнату, где хранилось оружие Ахвледиани», — сказала сегодня журналистам Лали Апциаури и добавила, что кадры размытые, и на них не видно, держит ли Рижвадзе оружие, выходя из комнаты.

«Каждая минута совпадает с тем, что говорит Ахвледиани», — заявила Апциаури.

Как отметила адвокат, записи из дома Ахвледиани следствие изъяло вскоре после происшествия, и их наличие облегчает защите доказательство невиновности Ахвледиани.

В то же время прокуратура утверждает, что «Торнике Рижвадзе тайно взял огнестрельное оружие системы «Глок», принадлежащее Алекси Ахвледиани, которое тот «небрежно» оставил в застекленной беседке возле своего дома. Затем Рижвадзе тайно перенес оружие в гостевую спальню и, оставшись один, выстрелил себе в грудь с целью самоубийства, что привело к тяжелому повреждению здоровья».

Бывшему руководителю Морского транспортного агентства Алекси Ахвледиани предъявлено обвинение в небрежном хранении огнестрельного оружия. Сам Алекси Ахвледиани утверждает, что выстрела не слышал. По его словам, он сам доставил Рижвадзе, находившегося без сознания, в больницу.