Анастасия Зиновкина жалуется на отсутствие медпомощи в грузинской тюрьме

Активистка Алёна Зайцева рассказала о состоянии здоровья осужденной в Грузии россиянки Анастасии Зиновкиной. Информацию она получила по телефону от самой Зиновкиной, которая находится в тюрьме № 5 в Рустави.

«Слабонервным не читать», — с таким предупреждением Зайцева начинает рассказ о Зиновкиной.

Россияне Анастасия Зиновкина и Артём Грибуль были приговорены к 8,5 годам лишения свободы. Их обвинили в хранении 16 граммов наркотика «Альфа-ПВП». Подсудимые вину не признали и заявили, что запрещённое вещество им подбросила полиция. По их словам, реальной причиной наказания стало участие в протестах в Тбилиси.

«У Насти проблемы с позвоночником. Её регулярно кормят обезболивающими, но не лечат. Не предоставляют ортопедический матрас и подушку. Она пыталась приобрести их в тюрьме: сначала ей пообещали, потом сказали, что этого не будет. Вчера (29 октября) со спиной стало хуже», — пишет Зайцева.

По словам Зиновкиной, утром 30 октября врач сделал ей укол, однако вскоре «защемило спину в пояснице так, что она не могла встать»:

«Она кричала и звала дежурного восемь часов. Настя находится в одиночной камере, и ей никто не мог помочь встать. Дежурные открывали окошко и говорили, что ничем не могут помочь».

Из-за боли Анастасия не смогла сходить в душ и «лежала без возможности встать и дойти до туалета восемь часов»:

«В 21:00 зашла медсестра, не помогла встать, кинула в неё памперс и ушла. Настя попыталась встать, чтобы надеть памперс, упала на пол и так лежала до полуночи. В полночь к ней в камеру зашли и положили её с пола в кровать. Дежурные написали, что по неизвестной причине она не вышла на вечернюю проверку. В 6 утра сегодня она смогла доползти до туалета и выбросить использованный памперс. Из подручных материалов (тканей) сделала себе корсет и смогла позвонить, чтобы рассказать об этом».

Пенитенциарная служба ситуацию пока не комментировала. Новостей от самой Зиновкиной также нет.

Адвокат её жениха, Артёма Грибуля, Дарья Самодурова сообщила, что он начал голодовку:

«Артём Грибуль узнал из СМИ ужасную новость о Анастасии Зиновкиной, которая распространилась вчера. Напомним, что Анастасия Зиновкина стала жертвой нечеловеческого насилия со стороны сотрудников тюрьмы. Артём Грибуль сообщил мне, что начинает голодовку. Его требование — чтобы были выявлены все сотрудники пенитенциарного учреждения № 5, которые бесчеловечно обращались с Анастасией Зиновкиной, и чтобы все выявленные виновные были уволены и наказаны».