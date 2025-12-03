Акунина заочно приговорили к одному году по новому делу об «иноагентстве»

Суд в Москве заочно приговорил писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) к одному году лишения свободы по обвинению в неисполнении обязанностей «иностранного агента».

Как сообщает «Медиазона», в обвинении было перечислено 76 постов в телеграм-канале, опубликованных без плашки с уведомлением о статусе «иностранного агента».

В июле суд заочно приговорил Акунина к 14 годам лишения свободы по статьям о содействии террористической деятельности, оправдании терроризма и неисполнении обязанностей «иностранного агента».

Всего писателю назначено 15 лет заключения, штраф в размере 600 тысяч рублей, а также запрет публиковаться в интернете в течение шести лет.

Борис Акунин он покинул Россию в 2014 году после аннексии Крыма, сейчас он живет во Франции.