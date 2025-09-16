Гаглоев: грузинская политическая элита должна отказаться от реваншистских иллюзий

Грузинские власти должны перестать воспринимать Южную Осетию как объект для «возвращения». Только в этом случае возможен конструктивный и равноправный диалог, заявил лидер самопровозглашённой республики Южная Осетия Алан Гаглоев в интервью ТАСС.

«Мы со своей стороны открыто заявляем о готовности к прагматичному диалогу на равноправной основе. Но он возможен лишь тогда, когда грузинская политическая элита откажется от реваншистских иллюзий, признает ответственность за прошлую агрессию и перестанет рассматривать Южную Осетию как объект для «возвращения», – сказал он.

Гаглоев подчеркнул, что Южная Осетия продолжит настаивать на необходимости подписания соглашения о неприменении силы.

В этом контексте он прокомментировал заявление грузинского премьера, отметившего, что «ни прямое, ни косвенное признание так называемой независимости» со стороны Тбилиси невозможно, но «единственный путь восстановления территориальной целостности Грузии — мирный».

«К сожалению, говорить о готовности Тбилиси подписать юридически обязывающий документ о неприменении силы в отношении Южной Осетии и Абхазии не приходится. Последние заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе ясно показали, что власти Грузии не настроены на налаживание равноправного и цивилизованного диалога. Более того, когда основная цель Женевских дискуссий — подписание соглашения о неприменении силы — объявляется чем-то «несерьёзным», это фактически сводит на нет многолетние усилия России, Южной Осетии и Абхазии, а также принижает значение единственной международной площадки, где проходят контакты между дипломатами наших стран», – сказал Гаглоев.

По его словам, подписание такого соглашения могло бы стать отправной точкой для снижения напряжённости и укрепления доверия, но позиция Грузии «находит полную поддержку западных партнёров, что позволяет Тбилиси год за годом блокировать обсуждение базового документа, без которого невозможно движение вперёд».

В интервью Гаглоев также затронул тему российского вторжения в Украину. Он заявил, что в зоне так называемой СВО находятся более 1,5 тыс. бойцов из Южной Осетии, что составляет около 3% от численности населения.

«Поддержка участников СВО в Южной Осетии носит поистине всенародный характер», – отметил он.