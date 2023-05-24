Три крупнейших российских частных банка обжаловали санкции ЕС в суде

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убежден, что Украина не способна выиграть агрессивную войну, которую против нее развязала Россия. Об этом Орбан заявил в интервью Bloomberg.

«Моей позицией, позицией Венгрии с самого начала было, что эта война является провалом дипломатии, ее никогда не должно было быть. Глядя на то, что происходит на передовой, для нас очевидно: решение на поле боя не работает. Вы правильно сказали, что Россия вторглась в Украину. Но вопрос не в том, кто к кому вторгся, вопрос в том, что будет на следующее утро. На следующее утро, и это является фактом, умрет еще больше и больше людей. Нет шансов для победы ни для одной из сторон. Это война, которая лишает многих людей жизни, не давая результата», – заявил Орбан.

Он добавил, что эмоционально война «трагична», и сердца венгров «с украинцами». Венгрия, по словам Орбана, понимает, «как много страдают украинцы», передает «Европейская правда».

«Но я говорю как политик, который должен спасти жизни... Самое важное для международного политического сообщества – спасти жизни, особенно когда вы убеждены, так же, как я, что нет никаких шансов выиграть эту войну», – сказал Орбан.

На уточняющий вопрос, действительно ли он убежден, что Украина не способна выиграть войну, Орбан ответил утвердительно.

Представитель МИД Украины Олег Николенко, комментируя слова Орбана, заявил, что позицию венгерского премьера поддерживают только в Кремле, а Украина намерена освободить все оккупированные Россией территории.

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя агрессию России против Украины, заявил, что неважно кто к кому вторгся. Он убежден, что Украина не сможет выиграть войну. В Кремле должны радоваться: глава венгерского правительства снял ответственность России за ее агрессию против Украины», – отметил Николенко.

Он напомнил, что те же самые европейские политики утверждали в прошлом году, что Украина не имеет шансов продержаться больше, чем 72 часа.

«Они ошиблись тогда, ошибаются и сейчас. В отличие от сторонников капитуляции перед врагом без сопротивления, украинцы продолжат бороться до полного освобождения своих территорий от российской оккупации. Это является единственным путем не только для восстановления мира в Украине, но и обеспечения безопасности всей Европы», – говорится в комментарии.

Ранее сообщалось, что Венгрия заблокировала очередной транш на 500 млн евро из Европейского фонда мира, который поддерживает Украину оружием. Причина – объявление Украиной банка OTP Bank «спонсором войны».