Австралия разрешила въезд в страну привитым «Спутником V»

Ровно год назад, 17 января, оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Москву из Германии, где проходил долгую реабилитацию после отравления боевым химическим веществом из группы "Новичок", производимым в России.

Самолёт с Навальным должен был приземлиться в аэропорту Внуково, где его встречали больше пяти тысяч сторонников, однако в последний момент власти посадили лайнер в другом аэропорту, Шереметьево, на пограничном контроле которого политик был задержан. С того дня он лишён свободы: сначала Навального арестовали, а затем суд отправил его в колонию по уголовному делу от 2014 года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным.

Арест и заключение Навального вызвали протесты почти во всех городах России. Несанкционированные уличные шествия закончились массовыми репрессиями. Только 23 и 31 января полиция задержала свыше десяти тысяч человек. Следственный комитет по итогам акций возбудил более ста уголовных дел – в частности, о насилии в отношении полицейских, нарушении санитарных правил и перекрытии дорог. Десятки участников акций в поддержку Навального находятся под арестом, некоторых уже приговорили к реальным срокам заключения.

За год нахождения Навального в колонии штабы политика и организованный им Фонд борьбы с коррупцией были признаны "экстремистскими организациями", десятки их членов либо находятся под арестом, либо были вынуждены покинуть Россию, среди них - бывший глава федерального штаба Навального Леонид Волков, директор ФБК Иван Жданов и юрист фонда Любовь Соболь. Против самого Навального было возбуждено ещё несколько уголовных дел.

В течение 2021 года российские власти фактически полностью уничтожили политические структуры, связанные с Навальным. США, Великобритания и страны ЕС в ответ на преследование лидера российской оппозиции грозили России серьёзными санкциями, но в итоге ограничились лишь санкциями против нескольких физических лиц и организаций, которые, по мнению Запада, участвовали в попытке отравления Навального.

По итогам совместного расследования изданий The Insider, Bellingcat (включены в реестр СМИ-"иноагентов"), CNN и Der Spiegel были опубликованы имена и звания сотрудников ФСБ, подозреваемых в причастности к покушению на Навального. Сам оппозиционер выложил свою беседу с Константином Кудрявцевым – предполагаемым сотрудником российской спецслужбы, который мог участвовать в его отравлении. Кудрявцев рассказал множество деталей покушения. Он, в том числе пояснил, что яд был нанесен на нижнее бельё оппозиционера в гостинице города Томск, где останавливался Навальный, а уничтожить следы отравления ФСБ помогали сотрудники транспортной полиции.

Навальный считает, что за покушением на него стоит лично президент Владимир Путин. В Кремле эти обвинения отвергают.

В преддверии годовщины ареста Навального американские законодатели, возглавляющие Хельсинкскую комиссию Конгресса США, выпустили заявление, в котором говорится, что "российский президент Владимир Путин не стал бы сажать в тюрьму оппозиционера, если бы не видел в нем серьёзной угрозы своей власти. Навальный и его общероссийская команда сыграли важную роль в раскрытии доходов, незаконно полученных Путиным и его приспешниками. Это всё, что вам нужно знать о том, почему их начали преследовать"

Кроме того, американский канал CNN и стриминговый сервис HBO Max анонсировали показ документального фильма "Навальный". Картину со слоганом "Яд всегда оставляет след" снял канадский документалист Дэниэл Рохер. В описании фильма говорится, что в "Навальном" режиссёр показывает "смелого и противоречивого претендента на президентский пост, который готов пожертвовать всем, чтобы провести реформы на своей родине".

На 17 января в десятках городах мира анонсированы акции в поддержку Навального. В России они не планируются. Однако сторонники оппозиционера вышли на одиночные пикеты.

В Новосибирске активист Виктор Сорокин вышел на одиночный пикет в поддержку Алексея Навального. Позже к нему присоединился ещё один пикетчик. Прямой эфир с пикета транслирует группа "РуИнфо" в соцсети "ВКонтакте".

Активисты вышли на площадь Ленина в центре Новосибирска с плакатами: "Свободу Навальному" и "Свободу Навальному. Свободу России".